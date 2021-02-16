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Жители рязанского села остались без воды и стали топить снег
Жители деревни Акулово Шиловского района уже месяц испытывают проблемы с водоснабжением. Последние пять дней вода отсутствует вовсе. Жители вынуждены топить снег или ездить за водой на родник.

Жители деревни Акулово Шиловского района уже месяц испытывают проблемы с водоснабжением. Видеообращение выложил на своем YouTube-канале местный житель во вторник, 16 февраля.

По его словам, в Акулове проблемы с водоснабжением начались с середины января, а последние пять дней вода отсутствует вовсе. «В деревне, где нет ни колодцев, ни родников, проживает много пожилых и одиноких людей, а также есть семьи с детьми. Деньги за воду жители исправно платят», — заявил автор видео.

По его словам, в конце января к местной водонапорной башне приезжала ремонтная бригада, раскопала котлован и уехала. Через неделю жителям предложили поставить автоматику, которая будет подавать воду сразу в центральную деревенскую трубу. Местные жители утверждают, что на строительство новой водонапорной башни требуется около миллиона рублей, который придется собирать самостоятельно. Местные власти посоветовали ждать ремонтников, когда потеплеет.

Сейчас жители вынуждены топить снег или ездить за водой на родник, который находится в шести километрах от деревни.