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Житель Кадомского района погиб на пожаре в бане
Несколько лет назад у него сгорел дом. Местные власти предлагали ему несколько вариантов жилья. Он ими не воспользовался. Отмечается, что мужчина злоупотреблял спиртным.

Во вторник, 16 февраля, в деревне Сумерки Кадомского района произошел пожар, на котором погиб мужчина 1959 года рождения. Об этом пишет ИД «Пресса».

Местная жительница вышла гулять с собаками в 9 утра и увидела дым, который шел из бани, стоящей рядом. Она вызвала пожарных, но к моменту их приезда крыша уже сгорела.

На место приехали две пожарных машины. Тушение осложнялось тем, что на улице было -40 градусов, вода застывала.

Помещение бани выгорело, а также сарай, пристроенный к ней.

Местные жители рассказали, что хозяин использовал баню как жилье: готовил там и спал.

Несколько лет назад у него сгорел дом. Местные власти предлагали ему несколько вариантов жилья. Он ими не воспользовался. Отмечается, что мужчина злоупотреблял спиртным.

Труп хозяина обнаружили в бане на лежаке. В причинах смерти разбирается следственный комитет.