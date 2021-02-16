Власти отчитались о сбитой в Рязани гигантской сосульке, оставив соседние нетронутыми

Власти отчитались об этом в соцсетях, заявив, что «уборку крыши при этом пообещали продолжить». Однако жители дома рассказали, что остальные сосульки продолжают висеть на крышах домов.

Власти отчитались о сбитой в Рязани гигантской сосульке, оставив соседние нетронутыми. Об этом РЗН. инфо рассказали жители дома № 16, корпус 3 по улице Великанова.

По их словам, двухэтажную сосульку, на которую жильцы жаловались раньше сбили. Власти отчитались об этом в соцсетях, заявив, что «уборку крыши при этом пообещали продолжить». Однако жители дома рассказали, что остальные сосульки продолжают висеть на крышах домов.

«Может, каждую им по отдельности нужно фотографировать и каждый день по одной выкладывать», — написали рязанцы.