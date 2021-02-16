Власти отчитались о сбитой в Рязани гигантской сосульке, оставив соседние нетронутыми
Власти отчитались об этом в соцсетях, заявив, что «уборку крыши при этом пообещали продолжить». Однако жители дома рассказали, что остальные сосульки продолжают висеть на крышах домов.
Власти
По их словам, двухэтажную сосульку, на которую жильцы жаловались раньше сбили. Власти отчитались об этом в соцсетях, заявив, что «уборку крыши при этом пообещали продолжить». Однако жители дома рассказали, что остальные сосульки продолжают висеть на крышах домов.
«Может, каждую им по отдельности нужно фотографировать и каждый день по одной выкладывать», — написали рязанцы.