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Назначен новый начальник рязанской Академии ФСИН
Губернатор Николай Любимов поздравил Сергея Никитюка с назначением на новую должность и выразил уверенность в том, что Академия ФСИН «продолжит свое успешное развитие и плодотворное сотрудничество с правительством региона».

На должность начальника Академии ФСИН назначили Сергея Никитюка. Во вторник, 16 февраля, нового руководителя личному составу вуза представил первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый.

Губернатор Николай Любимов поздравил Сергея Никитюка с назначением на новую должность и выразил уверенность в том, что Академия ФСИН «продолжит свое успешное развитие и плодотворное сотрудничество с правительством региона».