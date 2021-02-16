Назначен новый начальник рязанской Академии ФСИН

Губернатор Николай Любимов поздравил Сергея Никитюка с назначением на новую должность и выразил уверенность в том, что Академия ФСИН «продолжит свое успешное развитие и плодотворное сотрудничество с правительством региона».