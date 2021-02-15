В ТРЦ «Премьер» пострадал человек
В одном из ресторанов быстрого питания, на третьем этаже торгового центра лопнул шланг компрессора и ударил по рукам работника. В самом ТРЦ комментировать произошедшее отказались.
В ТРЦ «Премьер» пострадал человек. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил собственный источник.
В одном из ресторанов быстрого питания, на третьем этаже торгового центра лопнул шланг компрессора и ударил по рукам работника.
«Пострадавшего работника с перебинтованными руками увезли на скорой», — добавили очевидцы.
В самом торговом центре комментировать произошедшее отказались.
«Ничего страшного не произошло», — отметили в техническом отделе «Премьера».
Ранее появились сообщения, что в торговый центр приехали скорая и спасатели.