В Рязани единицы вышли поддержать «флешмоб-революцию» со светящимися фонариками
В группах соцсетей и на личных страницах постов с соответствующим хештегом практически не было. Организаторы называли целью акции преодоление личного страха.
В Рязани единицы вышли поддержать флешмоб со светящимися фонариками. Акция «Любовь сильнее страха», объявленная соратниками Алексея Навального, не нашла в Рязани поддержки.
В группах соцсетей и на личных страницах постов с соответствующим хештегом практически не было.
Напомним, флешмоб был назначен на 20:00 14 февраля. Организаторы называли целью акции преодоление личного страха.