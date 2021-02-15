\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
-18°
Втр, 16
-19°
Срд, 17
-15°
ЦБ USD 73.31 -0.63 16/02
ЦБ EUR 88.98 -0.63 16/02
Нал. USD 72.85 / 73.65 14:59
Нал. EUR 88.50 / 89.30 14:59
Новости
Коронавирус
Публикации
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
10 часов назад
1 458
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
11 часов назад
1 361
Принудительные кардиотренировки. В Песочне жители многоэтажки четверты...
Четвертый месяц собственники квартир в девятиэтажке на ...
13 февраля 16:35
1
6 240
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
12 февраля 12:12
8 904
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани единицы вышли поддержать «флешмоб-революцию» со светящимися фонариками
В группах соцсетей и на личных страницах постов с соответствующим хештегом практически не было. Организаторы называли целью акции преодоление личного страха.

В Рязани единицы вышли поддержать флешмоб со светящимися фонариками. Акция «Любовь сильнее страха», объявленная соратниками Алексея Навального, не нашла в Рязани поддержки.

В группах соцсетей и на личных страницах постов с соответствующим хештегом практически не было.

Напомним, флешмоб был назначен на 20:00 14 февраля. Организаторы называли целью акции преодоление личного страха.