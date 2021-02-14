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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
Роструд напомнил жителям страны о том, что в с 15 февраля их ждет единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя. После россиян ждут три выходных подряд — с 21 по 23 февраля включительно.

Роструд напомнил жителям страны о том, что в феврале их ждет единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя, пишут «Известия».

С 15 по 20 февраля неделя будет рабочей — включая субботу. После россиян ждут три выходных подряд — с 21 по 23 февраля включительно.

Таким образом, послепраздничная рабочая неделя с 24 по 26 февраля будет трехдневной.

В этом году длинные выходные будут также с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября. Также выходным сделают и 31 декабря.