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Пропал 25-летний рязанец, которому требуется медицинская помощь
В Рязани пропал 25-летний мужчина, которому требуется медицинская помощь. Информацию опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

В Рязани пропал мужчина, которому требуется медицинская помощь. Информацию о пропавшем 25-летнем молодом человеке опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Алексей Александрович Яковлев 1995 года рождения в субботу, 13 февраля, вышел из дома, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, черные волосы. На нем были темный свитер и брюки.

Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Всех, кто знает что-нибудь о пропавшем, просят звонить по телефону дежурному отряда: +7 (4912)51-21-71.