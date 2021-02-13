В Рязани на улице Костычева не смогли разъехаться два автобуса

В Рязани на улице Костычева в субботу, 13 февраля, застряли два автобуса. Автобус, следующий в ТРЦ «М5 Молл», не смог разъехаться с маршруткой № 68.

В Рязани на улице Костычева в субботу, 13 февраля, не смогли разъехаться два автобуса. Транспорт застрял на заснеженной дороге. Об этом рассказали очевидцы в Instagram .

Автобус, следующий в ТРЦ «М5 Молл», не смог разъехаться с маршруткой № 68.

Напомним, в Рязани после сильной метели на дорогах затруднено движение. Утром в субботу, 13 февраля, на улице Советской Армии в снегу застряли фуры. В Рязани во время уборки снега застряла снегоуборочная машина, инцидент попал на видео.

Водитель маршрутки № 47 опубликовал пост в соцсетях о том, что в Дягилево невозможно проехать.