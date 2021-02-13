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В Рязани на улице Советской Армии в снегу застряли фуры и заблокировали дорогу
В Рязани утром в субботу, 13 февраля, на улице Советской Армии в снегу застряли фуры и заблокировали дорогу в сторону Дашково-Песочни.

В Рязани утром в субботу, 13 февраля, на улице Советской Армии в снегу застряли фуры. Об этом написали очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что грузовики создали пробку в сторону Дашково-Песочни.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 11:00 на улице Советской Армии наблюдаются 8-балльные заторы.

Напомним, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. В течение суток и ночью 13 февраля в регионе сохранятся сильный снег, метель, ветер до 17 метров в секунду.