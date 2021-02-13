Водитель маршрутки № 47 рассказал о невозможности добраться в Дягилево

Водитель маршрутки № 47 опубликовал пост в соцсетях о засыпанной снегом проезжей части в Дягилево. Он предупредил пассажиров, что сейчас доехать туда практически невозможно.

Водитель маршрутки № 47 опубликовал пост в соцсетях о засыпанной снегом проезжей части в Дягилево. Он предупредил пассажиров, что сейчас доехать туда практически невозможно.

«Добрый день, уважаемые жители Дягилево! Пишет Вам водитель 47 маршрута. Из-за снегопада и отсутствия уборки проезжая часть стала очень узкой. Нам на автобусах не разъехаться. Так же не разъехаться с любым грузовым автомобилем. Поэтому сегодня на участке „остановка Коняева“ и „остановка Стройка“ в обоих направлениях нас не дождаться!!! Учитывайте это пожалуйста, и передайте знакомым!» — сообщается в посте.

Он добавил, что водители будут пытаться проехать, но пока это не представляется возможным. Одна машина уже застряла на остановке «Стройка».