В полиции рассказали подробности ДТП с пострадавшими под Рязанью

В аварии, которая произошла в пятницу, 12 февраля, около 13:20 в Рязанском районе, пострадали оба водителя. ДТП произошло на 286-м километре автодороги Калуга — Тула —Михайлов — Рязань.

В аварии, которая произошла в пятницу, 12 февраля, около 13:20 в Рязанском районе, пострадали оба водителя. ДТП произошло на 286-м километре автодороги Калуга — Тула —Михайлов — Рязань, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Жительница области 1974 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительной информации, двигалась в направлении Рязани со стороны Михайлова. Она не справилась с управлением и столкнулась с Chevrolet Niva под управлением жителя Рязанского района 1966 года рождения.

В результате ДТП обоих водителей госпитализировали.

Проводится проверка.

Напомним, ранее фото и видео с места аварии появились в социальных сетях.