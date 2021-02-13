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Ушел из жизни актер, известный по телесериалу «След»
Ушел из жизни актер, известный по телесериалу «След». Олег Валкман умер в Москве 12 февраля на 53-м году жизни.

Актер Олег Валкман умер в Москве 12 февраля на 53-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Алену Мишину.

Причина смерти пока неизвестна. Дата и время прощания будут известны позднее, сказала Мишина.

На сайте актера сообщается, что он скончался после непродолжительной болезни.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Он играл в сериалах, «Телохранитель-2», «Эшелон», «Штрафбат», «Громовы». Одна из самых известных ролей — патологоанатом Борис Селиванов в сериале «След».