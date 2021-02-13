У трехлетнего рязанца, лечащегося от рака в Испании, произошло кровоизлияние

Трехлетний рязанский мальчик Алексей Кузнецов лечится от онкологического заболевания в испанской клинике. У него случилось кровоизлияние в мозг, сообщается в группе поддержки мальчика «ВКонтакте» в пятницу, 12 февраля.

Трехлетний рязанский мальчик Алексей Кузнецов лечится от онкологического заболевания в испанской клинике. У него случилось кровоизлияние в мозг, сообщается в группе поддержки мальчика «ВКонтакте» в пятницу, 12 февраля.

«Вчера у Алеши произошло кровоизлияние в мозг, идет прогрессия, на МРТ обнаружен новый метастаз в головном мозге. Алеша в очень тяжелом состоянии, парализована половина тела, оперировать нельзя, так как очень низкие тромбоциты, переливание не поможет. Он просто не перенесет операцию. Все мы очень надеялись и верили в это лечение… но, к сожалению, произошел рецидив. Лечения для Алеши доктора больше не видят…» — говорится в сообщении.

Отец мальчика в ближайшее время вылетит в Испанию.

Ранее было принято решение поместить ребенка в испанскую клинику с той суммой, которую удалось собрать благодаря поддержке неравнодушных людей.