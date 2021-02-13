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Следователи рассказали о женщине, умершей в центре Рязани
Следователи рассказали о женщине, чье тело обнаружили в центре Рязани в субботу, 13 февраля.

Следователи рассказали о женщине, умершей в центре Рязани в субботу, 13 февраля. Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, «смерть пожилой женщины носит не криминальный характер».

Смерть произошла при очевидцах. Рязанке внезапно стало плохо.

Личность скончавшейся установлена.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о найденном теле возле дворца бракосочетания.