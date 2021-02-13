Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о резком похолодании

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о резком похолодании. В ближайшие сутки, 14 февраля, на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более.

Рязанцев предупредили о резком похолодании. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В ближайшие сутки, 14 февраля, на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более.

«Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности. Крайне опасно использовать для обогрева неисправные приборы, камины, пользоваться открытыми источниками огня. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. Необходимо соблюдать осторожность при использовании печного отопления, своевременно проводить ремонт печей и следить за их исправностью», — добавили в МЧС.