В ДТП на Восточной окружной пострадали двое

По предварительной информации, 62-летний рязанец на «ВАЗ-2110» поворачивал и врезался в ехавший в попутном направлении Chevrolet Cruze. За рулем второй машины была 24-летняя девушка.

В ДТП на Восточной окружной пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в четверг, 11 февраля, примерно в 10:30 у дома №27 корпус 3 на улице Зубковой. По предварительной информации, 62-летний рязанец на «ВАЗ-2110» поворачивал и врезался в ехавший в попутном направлении Chevrolet Cruze. За рулем второй машины была 24-летняя девушка.

Травмы получили оба водителя. Одного из участников ДТП зажало в машине.

Ранее полиция сообщала, что за рулем «десятки» находился 72-летний рязанец.