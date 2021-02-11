В Песочне 72-летний рязанец устроил ДТП
В четверг, 11 февраля, примерно в 10:30 на улице Зубковой около дома №27 корпус 3. По предварительной информации, 72-летнией мужчина на «ВАЗ-2110» при развороте не заметил ехавший в попутном направлении Chevrolet Cruze.
В Песочне 72-летний рязанец устроил ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В четверг, 11 февраля, примерно в 10:30 на улице Зубковой около дома №27 корпус 3. По предварительной информации, 72-летнией мужчина на «ВАЗ-2110» при развороте не заметил ехавший в попутном направлении Chevrolet Cruze. При столкновении машин пострадал водитель «десятки», его госпитализировали.
Отмечается, Chevrolet управляла 24-летняя девушка.