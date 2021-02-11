Фото: на Восточной окружной произошло ДТП

Фото опубликовали в соцсетях. «Очередное ДТП на нечищеных дорогах», — прокомментировал автор снимка.

В четверг, 11 февраля, на Восточной окружной дороге в Рязани произошло ДТП. Фото опубликовали в соцсетях.

Судя по снимку, столкнулись две легковушки, они получили серьезные повреждения. На месте работают спасатели и полиция.

«Очередное ДТП на нечищеных дорогах», — прокомментировал автор фото.

В МЧС рассказали, что одного из участников аварии зажало в машине.