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Сорокина рассказала, как городские службы помогут рязанцам не опоздать на работу после снегопада
В своем Facebook в пятницу, 12 февраля, мэр написала, что многие горожане работают в субботу, и, чтобы они не опоздали, рабочие будут убирать остановки общественного транспорта и тщательно расчищать заездные карманы рядом с ними.

Елена Сорокина рассказала, городские службы помогут рязанцам не опоздать на работу после снегопада. В своем Facebook в пятницу, 12 февраля, мэр написала, что многие горожане работают в субботу, и, чтобы они не опоздали, рабочие будут убирать остановки общественного транспорта и тщательно расчищать заездные карманы рядом с ними.

Глава администрации Рязани отметила, что в уборке снега задействовали все ресурсы дирекции благоустройства и подрядных организаций.

«Мы понимаем, что одномоментно и в таких сложных условиях нельзя очистить весь город, но все структуры должны работать круглосуточно, — отметила Елена Сорокина. —  Особое внимание объектам соцсферы: больницам, поликлиникам, детским садам и школам».

Мэр поручила перераспределить ресурсы и расчистить подходы к школам, которые продолжат работать в субботу, а в воскресенье — сконцентрироваться на всех остальных учебных заведениях.

«Организованы дежурные бригады, которые подстраховывают друг друга. Суббота и воскресенье объявлены рабочими днями для всех структурных подразделений Дирекции и ответственных сотрудников администрации», — рассказала Сорокина.

По информации синоптиков, снегопад, начавшийся утром в пятницу, 12 февраля, продлится 35 часов. Согласно прогнозам, может выпасть до 40 сантиметров снега.