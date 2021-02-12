Сорокина рассказала, как городские службы помогут рязанцам не опоздать на работу после снегопада

Елена Сорокина рассказала, городские службы помогут рязанцам не опоздать на работу после снегопада. В своем Facebook в пятницу, 12 февраля, мэр
Глава администрации Рязани отметила, что в уборке снега задействовали все ресурсы дирекции благоустройства и подрядных организаций.
«Мы понимаем, что одномоментно и в таких сложных условиях нельзя очистить весь город, но все структуры должны работать круглосуточно, — отметила Елена Сорокина. — Особое внимание объектам соцсферы: больницам, поликлиникам, детским садам и школам».
Мэр поручила перераспределить ресурсы и расчистить подходы к школам, которые продолжат работать в субботу, а в воскресенье — сконцентрироваться на всех остальных учебных заведениях.
«Организованы дежурные бригады, которые подстраховывают друг друга. Суббота и воскресенье объявлены рабочими днями для всех структурных подразделений Дирекции и ответственных сотрудников администрации», — рассказала Сорокина.
По информации синоптиков, снегопад, начавшийся утром в пятницу, 12 февраля, продлится 35 часов. Согласно прогнозам, может выпасть до 40 сантиметров снега.