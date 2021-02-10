За выходные в Рязани выпадет до 40 сантиметров снега

С 12 по 14 февраля рязанцев ждут сильные и продолжительные снегопады. Также возможены снег с дождем, налипание снега на провода и деревья, гололед, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Прирост высоты снежного покрова составит 25-40 сантиметров,
С 12 февраля под влиянием южного циклона в Рязанской области морозы ослабеют вплоть до оттепели. Преимущественно осадки ожидаются в виде снега, но в отдельных районах они могут быть смешанного типа, местами сильными.
По предварительному прогнозу, потепление окажется кратковременным. С субботы, 13 февраля, в регион вернутся морозы, будет идти небольшой снег. Из-за порывистого ветра возможны метели. Не исключены и гололед, налипание мокрого снега, на дорогах могут образоваться снежные заносы, накат и гололедица.
Мэрия попросила рязанцев быть внимательными и аккуратными.