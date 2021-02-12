Обвиняемого в жестком убийстве учительницы в Воронеже арестовали

После гибели учительницы следователи завели дело по пункту «з» части 2 статьи 105 УК («Убийство, сопряженное с разбоем»), пункту «в» части 4 статьи 162 УК («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей»).

Обвиняемого в жестком убийстве учительницы в Воронеже арестовали. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил СКР.

2 февраля около одного из кафе на Московском проспекте нашли тело 47-летней учительницы математики с множественными ножевыми ранениями. Следователи установили, что к ее убийству причастен 31-летний мужчина.

После гибели учительницы следователи завели дело по пункту «з» части 2 статьи 105 УК («Убийство, сопряженное с разбоем»), пункту «в» части 4 статьи 162 УК («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей»).

Отмечается, что обвиняемый признался. Его арестовали.