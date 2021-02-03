\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
-7°
Чтв, 04
Птн, 05
-13°
ЦБ USD 76.08 0.17 04/02
ЦБ EUR 91.56 -0.06 04/02
Нал. USD 75.66 / 77.5 16:33
Нал. EUR 91.03 / 91.45 17:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
Вчера 13:23
5 198
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
15 480
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
14 777
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
19 763
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Воронеже жестоко убили учительницу математики
Следователи рассказали, что возле кафе на Московском проспекте 47-летней горожанке нанесли «многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки». Пострадавшая умерла на месте.

Во вторник, 2 февраля, в Воронеже жестоко убили учительницу математики. Как сообщает «Комсомольская правда Воронеж», в этот момент женщина говорила по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.

Следователи рассказали, что возле кафе на Московском проспекте 47-летней горожанке нанесли «многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки». Пострадавшая умерла на месте.

По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело (пункт «з» часть 2 статьи 105 УК). Следователи назначили необходимые экспертизы, изъяли записи камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

В мэрии уточнили, что убитая — учительница школы №1 Наталья Тушина. Она проработала там десять лет.

«В сердцах учеников и коллег она навсегда останется опытным и мудрым наставником, чутким и внимательным педагогом», — говорится в сообщении мэрии города.