В Воронеже жестоко убили учительницу математики

Следователи рассказали, что возле кафе на Московском проспекте 47-летней горожанке нанесли «многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки». Пострадавшая умерла на месте.

Во вторник, 2 февраля, в Воронеже жестоко убили учительницу математики. Как сообщает «Комсомольская правда Воронеж», в этот момент женщина говорила по телефону и успела крикнуть, что ее убивают.

Следователи рассказали , что возле кафе на Московском проспекте 47-летней горожанке нанесли «многочисленные ножевые ранения в область головы, шеи, грудной клетки». Пострадавшая умерла на месте.

По факту убийства, сопряженного с разбоем, возбуждено уголовное дело (пункт «з» часть 2 статьи 105 УК). Следователи назначили необходимые экспертизы, изъяли записи камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

В мэрии уточнили, что убитая — учительница школы №1 Наталья Тушина. Она проработала там десять лет.