В Воронеже установили личность подозреваемого в убийстве учительницы

Вечером 2 февраля на 47-летнюю учительницу напали возле остановки «Гостиница Спутник». Мужчина нанес ей многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. У убитой он украл сумку с деньгами, браслет и телефон.

В Воронеже установили личность подозреваемого в убийстве учительницы. Региональный следком объявил его в розыск, сообщила пресс-службе ведомства.

«Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений, — им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению», — говорится в сообщении.

Вечером 2 февраля на 47-летнюю учительницу напали возле остановки «Гостиница Спутник». Мужчина нанес ей многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. У убитой он украл сумку с деньгами, браслет и телефон.

Возбуждено дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей».