В Рязанской области сгорело еще одно почтовое отделение

Напомним, 9 февраля сгорело почтовое отделение в Шиловском районе. Позже выяснилось, что здание отапливали печью.

В Рязанской области сгорело еще одно почтовое отделение. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба «Почты России».

Пожар произошел в селе Шостье Касимского района. Пострадавших нет.

Специалисты выясняют причину возгорания.

Пенсии и соцвыплаты доставят местным жителям на дом по привычному графику. Временно все почтовые услуги будут предоставляться почтальонами на дому.

По вопросам получения почтовых услуг можно обращаться в УФПС Рязанской области по телефону: 8 (4912) 27-49-22 .

Напомним, 9 февраля сгорело почтовое отделение в Шиловском районе. Позже выяснилось, что здание отапливали печью.