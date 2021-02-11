В Рязанской области сгорело еще одно почтовое отделение
Напомним, 9 февраля сгорело почтовое отделение в Шиловском районе. Позже выяснилось, что здание отапливали печью.
В Рязанской области сгорело еще одно почтовое отделение. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба «Почты России».
Пожар произошел в селе Шостье Касимского района. Пострадавших нет.
Специалисты выясняют причину возгорания.
Пенсии и соцвыплаты доставят местным жителям на дом по привычному графику. Временно все почтовые услуги будут предоставляться почтальонами на дому.
По вопросам получения почтовых услуг можно обращаться в УФПС Рязанской области по телефону:
Напомним, 9 февраля сгорело почтовое отделение в Шиловском районе. Позже выяснилось, что здание отапливали печью.