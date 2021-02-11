Рязанский журналист провел одиночный пикет у правительства

На место пикета приезжали полицейские. Они записали личные данные журналиста. В УМВД пояснили, что это необходимая процедура.

В четверг, 11 февраля, возле здания областного правительства прошел одиночный пикет с требованием снизить взнос за капремонт жилых домов в городе.

Журналист Павел Аверин вышел с плакатом «Рязань не Крайний Север! Требую снизить грабительский взнос в Фонд капремонта жилых домов!».

Корреспонденту РЗН. инфо мужчина рассказал, что давно освещает проблемы капремонта. Больше всего его возмущает, что Рязань вошла в топ-5 дорогих регионов страны в этой сфере — наравне с нефтяными районами севера.

«Несколько лет писал материалы на эту тему. Ведь зачастую качество ремонта является неудовлетворительным. На это указывают обращения жителей города. Если такие деньги берут с горожан, значит должны делать качественную работу, чего, к сожалению, не происходит», — поделился Павел Аверин.

На место пикета приезжали полицейские. Они записали личные данные журналиста. В УМВД пояснили, что это необходимая процедура.