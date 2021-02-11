\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
-14°
Птн, 12
-13°
Сбт, 13
-13°
ЦБ USD 73.85 -0.27 11/02
ЦБ EUR 89.57 0.04 11/02
Нал. USD 73.45 / 75 11:59
Нал. EUR 89.25 / 89.79 11:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
Вчера 15:11
3 765
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
Вчера 11:23
2 964
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
9 февраля 2021 16:21
4 814
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
7 февраля 17:07
10 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский журналист провел одиночный пикет у правительства
На место пикета приезжали полицейские. Они записали личные данные журналиста. В УМВД пояснили, что это необходимая процедура.

В четверг, 11 февраля, возле здания областного правительства прошел одиночный пикет с требованием снизить взнос за капремонт жилых домов в городе.

Журналист Павел Аверин вышел с плакатом «Рязань не Крайний Север! Требую снизить грабительский взнос в Фонд капремонта жилых домов!».

Корреспонденту РЗН. инфо мужчина рассказал, что давно освещает проблемы капремонта. Больше всего его возмущает, что Рязань вошла в топ-5 дорогих регионов страны в этой сфере — наравне с нефтяными районами севера.

«Несколько лет писал материалы на эту тему. Ведь зачастую качество ремонта является неудовлетворительным. На это указывают обращения жителей города. Если такие деньги берут с горожан, значит должны делать качественную работу, чего, к сожалению, не происходит», — поделился Павел Аверин.

На место пикета приезжали полицейские. Они записали личные данные журналиста. В УМВД пояснили, что это необходимая процедура.