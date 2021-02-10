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Взрывоопасный самострой. Рязанцы пожаловались на захват зеленой зоны и незаконное возведение торгового павильона
Компания «Ноев Ковчег», занимающаяся торговлей автомобилями Renault, решила прирастить к своему участку часть лесопарковой территории, имеющую статус зеленой зоны, и построить здесь новый торговый павильон.

В начале этой недели инициативная группа рязанцев обратилась с жалобой на незаконное строительство торгового павильона на Московском шоссе и захват зеленой зоны. Они просят обратить внимание властей, представителей общественности и правозащитников на деятельность ООО «Ноев ковчег». Предпринимателей обвиняют не только в самовольном строительстве, но и в загрязнении реки Павловки и захвате лесопарковой зоны.

Авторы обращения утверждают, что компания «Ноев Ковчег», занимающаяся торговлей автомобилями Renault, решила прирастить к своему участку часть лесопарковой территории, имеющую статус зеленой зоны, и построить здесь новый торговый павильон. Строительство, по мнению жителей, начали без разрешения администрации города, а также без публичных слушаний и внесения изменений в план застройки города.

Более того, в выдаче разрешения на строительство ООО «Ноев Ковчег» изначально отказали. То есть работы «нелегальные».

Сейчас юристы ООО «Ноев Ковчег» пытаются узаконить самострой в суде. Между тем, факты грубых нарушений градостроительных норм суд установил в 2019—2020 годах. По решению надзорных органов, ООО «Ноев Ковчег» оштрафовали на 500 тысяч рублей за строительство ТЦ без соответствующего разрешения.

На сегодняшний день юристы компании намеренно затягивают судебный процесс, требуют проведения дополнительных экспертиз, одно за другим судебные заседания переносятся. При этом независимые эксперты доказали, что здание может представлять угрозу для жизни горожан. Самовольное строение размещено в 20 метрах от заправочной станции, а должно быть не менее 25.

В 2020 году жители прилегающего к зоне незаконной постройки поселка Ворошиловка стали бить тревогу. «Ноев ковчег» повредил деревья в дубраве и установил забор прямо на тропинке, по которой рязанцы привыкли добираться до дома. Помимо этого, жители микрорайона обратили внимание на несанкционированные выбросы технических жидкостей в речку Павловку, впадающую в Трубеж.

Однако со стороны администрации никаких мер в отношении нарушителя до сих пор не предпринято, а незаконная постройка до сих пор не снесена, хотя по закону собственники обязаны сделать это самостоятельно.