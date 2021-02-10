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Оператор «Эко-Пронск» предъявлял счета жителям дома, у которого не установил контейнеры
Речь идет о доме №20 на улице Мервинской. Это новостройка, которую сдали в октябре 2019 года. Первые несколько месяцев в квартирах никто не жил, там делали ремонт, и строительный мусор вывозил подрядчик. Около дома не было контейнеров, и «Эко-Пронск» не оказывал жителям услуги вплоть до июня 2020 года.

Рязанский мусорный оператор «Эко-Пронск» предъявлял счета жителям дома, у которого не установил контейнеры. Об этом сообщило региональное управление ФАС.

Речь идет о доме №20 на улице Мервинской. Это новостройка, которую сдали в октябре 2019 года. Первые несколько месяцев в квартирах никто не жил, там делали ремонт, и строительный мусор вывозил подрядчик. Около дома не было контейнеров, и «Эко-Пронск» не оказывал жителям услуги вплоть до июня 2020 года.

Несмотря на это, мусорный оператор направил собственникам квартир счета на 125 тысяч рублей за период с января по май.

Антимонопольщики признали «Эко-Пронск» нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Региональному оператору выдали предупреждение об устранении нарушения. Материалы передали для возбуждения дел об административном правонарушении.