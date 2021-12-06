В 104 рязанских образовательных учреждениях ввели карантин из-за коронавируса

Противоэпидемические меры ввели в 61 школе, 23 детсадах, в 15 ссузах и пяти вузах Рязанской области.

В 104 рязанских образовательных учреждениях ввели карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 6 декабря, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Противоэпидемические меры ввели в 61 школе, 23 детсадах, в 15 ссузах и пяти вузах Рязанской области.

Отмечается, что карантин действует в отдельных группах и классах.