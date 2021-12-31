Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться. Видео с поздравлением опубликовали в интернете.

Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что страна столкнулась с вызовами, но россияне научились с ними бороться. Видео с поздравлением опубликовали в интернете.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж», — сказал президент.

Первыми поздравление Путина увидели жители Камчатки. Там жители уже встретили Новый год.

Президент подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами, но научилась жить в таких жестких условиях благодаря солидарности народа.

«Искренне поздравляю вас. Главное пожелание всем — конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе и учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. Пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети. Пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными. Пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижения поставленных целей и покорение самых больших высот ради своих любимых и ради нашей единственной великой Родины», — сказал российский лидер.

Как отметил глава государства, цель властей — улучшение жизни россиян.

Он выразил слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии COVID-19, и отдельно поздравил всех, кто 31 декабря находится «на боевом посту»: военных, медиков, водителей.