Под Рязанью нашли тело 47-летнего мужчины

В поселке Сараи Рязанской области 30 декабря 2021 года обнаружили труп 47-летнего мужчины. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В поселке Сараи Рязанской области 30 декабря 2021 года обнаружили труп 47-летнего мужчины. Об этом сообщает « КП-Рязань » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника, мужчина жил с матерью. Утром 30 декабря он вышел из дома, а после его тело нашли в хозяйственной пристройке. По предварительным данным, он покончил с собой.

Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и причина смерти.