Под Рязанью нашли тело 47-летнего мужчины
В поселке Сараи Рязанской области 30 декабря 2021 года обнаружили труп 47-летнего мужчины. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В поселке Сараи Рязанской области 30 декабря 2021 года обнаружили труп 47-летнего мужчины. Об этом сообщает «
По информации источника, мужчина жил с матерью. Утром 30 декабря он вышел из дома, а после его тело нашли в хозяйственной пристройке. По предварительным данным, он покончил с собой.
Следственный комитет проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и причина смерти.