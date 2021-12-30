Полиция прокомментировала инцидент на парковке рязанского ТРЦ «Круиз»

В полицию поступило сообщение о подозрительной сумке на парковке торгового центра. Там оказались забытые кем-то вещи.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали информацию об инциденте на парковке рязанского ТРЦ «Круиз». Ранее появились фото, где можно заметить машины спецслужб около «Макдоналдса».

Выяснилось, что в полицию поступило сообщение о подозрительной сумке на парковке торгового центра. Там оказались забытые кем-то вещи.

«Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает», — отметили в сообщении.