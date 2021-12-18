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Мать Елены Логуновой обратилась в 40 инстанций с просьбой арестовать и допросить зятя
Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева направила обращения в 40 федеральных инстанций с просьбой допросить Александра Логунова в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также арестовать его. Об этом РЗН. инфо в субботу, 18 декабря, сообщил адвокат Кошелевой Максим Калинов.

Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой Наталия Кошелева направила обращения в 40 федеральных инстанций с просьбой допросить Александра Логунова в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также арестовать его. Об этом РЗН. инфо в субботу, 18 декабря, сообщил адвокат Кошелевой Максим Калинов.

По его словам, обращения направляются уже не первый месяц и принесли свой результат. Сейчас проводится активная следственная и оперативная работа по делу, но при этом остается много вопросов.

«Не могу судить о том, бил ли Логунов Александр свою супругу или нет, но лично у меня нет оснований сомневаться в словах бабушки Елены Логуновой. Кроме того, в ходе очной ставки я задал этот вопрос Александру Логунову, на что он ответил, что иногда во время ссор толкал Елену. Сложно представить, как это взрослый мужчина будет толкать свою супругу, — рассказал Калинов. — В любом случае, уверен, что данный момент, как и все невыясненные моменты, будут установлены следствием».