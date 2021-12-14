Появились подробности пожара в рыбновском торговом центре

Пожар случился в торговом центре «Магнит» на улице Большой. Там сгорела палатка овощей, которая находилась на первом этаже.

Стали известны подробности пожара в Рыбном. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил портал « Рыбное. Net ».

Пожар случился в торговом центре «Магнит» на улице Большой. Там сгорела палатка овощей, которая находилась на первом этаже. Никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы, причиной пожара стала проводка. Пламя пытались сбить еще до приезда пожарных.

«Все магазины давно жаловались управляющей зданием, что холодно, батареи не греют от слова совсем — никакого толку! Вот все обогреватели и повключали!», — сообщила в соцсетях местная жительница.

Ранее видео ЧП засняли очевидцы.

Фото rybnoe.net