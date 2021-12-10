В приложении «Тинькофф Банк» произошел сбой

В пятницу, 10 декабря, 47 процентов пользователей отметили проблемы с мобильным банкингом.

В приложении «Тинькофф Банк» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector .

В пятницу, 10 декабря, пользователи «Тинькофф банка» пожаловались на проблемы в приложении. На 17:36 на сайте Downdetector было зафиксировано 5 836 обращений.

47 процентов пользователей пожаловались на проблемы в мобильном банкинге, 38 процентов — на проблемы с входом в приложение, а 15 процентов отметили, что не могут совершить перевод.