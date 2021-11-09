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Судебное следствие по делу экс-мэра Рязани Карабасова завершилось
На следующем заседании суд перейдет к прениям сторон.

Судебное следствие по делу экс-мэра Рязани Карабасова завершилось. Очередное судебное заседание прошло в Советском районном суде во вторник, 9 ноября.

Судья выслушал еще одно ходатайство предложенное адвокатом Эдуардом Видакасом. Представитель защиты отметил, что необходимо проведение повторной судебной товароведческой экспертизы. Он пояснил, что есть сомнения в обоснованности заключения экспертов и есть противоречия в их выводах.

Также адвокат обратил внимание, что эксперты не были предупреждены об уголовной ответственности должным образом. По его словам, в соответствии с требованием законодательства лишь руководитель государственной экспертной организации в праве предупреждать об этом.

«В данном случае это было не соблюдено, — подчеркнул Видакас. — Рязанский научный исследовательский центр судебной экспертизы является коммерческой организацией и не входит в список государственных экспертных учреждений».

Суд не удовлетворил ходатайство защиты о назначении повторной экспертизы, так как юристы не привели для этого достаточно оснований.

Судья добавил, что эксперты должным образом были предупреждены об уголовной ответственности.

На заседании Сергей Карабасов предоставил свои награды и медали. Судья приобщил их к материалам уголовного дела. После этого он объявил о завершении судебного следствия.

На следующем заседании суд перейдет к прениям сторон. Оно состоится 9 ноября в 15:00.

По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.