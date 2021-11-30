В Рязанской области пять тысяч человек стали «невыездными» из-за неуплаты налогов

Об этом стало известно во время пресс-конференции во вторник, 30 ноября, которую провели руководитель управления налоговой службы по Рязанской области Вячеслав Морозов и мэр Рязани Елена Сорокина.

В Рязанской области пять тысяч человек стали «невыездными» из России из-за неуплаты налогов. Об этом стало известно во время пресс-конференции во вторник, 30 ноября, которую провели руководитель управления налоговой службы по Рязанской области Вячеслав Морозов и мэр Рязани Елена Сорокина.

Во время встречи они напомнили, об уплате имущественного налога до 1 декабря.

«В нынешнем году мы разослали жителям Рязанской области около 560 тысяч налоговых уведомлений. Почти 175 тысячам человек, зарегистрированных на сайте nalog.ru они поступили в электронном виде. Более 380 тысяч уведомлений отправлено по почте», — поделился Вячеслав Морозов.

Налоги в 2021 году рязанцы платят за 2020 год. Количество объектов налогообложения по сравнению с прошлыми периодами выросло: земельных участков стало 426 тысяч (вместо 423 тысяч), капитальных построек — 717 тысяч (вместо 705 тысяч), транспортных средств — 458 тысяч (вместо 456 тысяч). От обычных рязанцев за прошлый год ждут более 2,5 млрд рублей налогов, из них 1,66 млрд рублей уже были уплачены на 25 ноября. Собираемость на 6,8% выше, чем годом ранее.

«Поступления от имущественных налогов в Рязани составляет более 700 миллионов рублей в год, — дополнила эту информацию Елена Сорокина. — Именно благодаря хорошей собираемости налогов город выполняет социальные обязательства и проводит софинансирование национальных проектов. Например, софинансировано строительство новой школы в Кальном. Благодаря софинансированию нацпроекта „Культура“ ремонтируются библиотеки, обновлена 6-я музыкальная школа».

Сотрудники налоговой службы напомнили, что на недобросовестных налогоплательщиков, не соблюдающих сроки платежей, могут быть наложены пени, их работодателям могут быть направлены судебные приказы о взыскании долга из дохода. А на восемь тысяч рязанцев уже направлены ходатайства о признании их «невыездными» из страны, и в отношении пяти тысяч граждан такие ограничения уже приняты.