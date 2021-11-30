Рязанский врач заявила, что на тяжелых пациентов плохо действует лечение от «ковида»

По ее словам, в настоящее время клинически коронавирус протекает не легче, чем до этого.

На тяжелых пациентов плохо действует лечение от коронавируса. Такое заявление сделала заместитель главного врача по клинико-диагностической работе Рязанской больницы скорой медицинской помощи Екатерина Шурпо в сюжете ГТРК «Ока».

По ее словам, в настоящее время клинически коронавирус протекает не легче, чем до этого.

«Да, у нас появились лекарственные средства, отработаны схемы лечения, но все равно есть пациенты, которые болеют крайне тяжело, и на которых уже наше отработанное лечение действует плохо», — сказала врач.

В свою очередь главврач ОКБ Андрей Карпунин отметил, что коронавирус основной удар наносит на дыхательную систему, несмотря на поражение многих органов.