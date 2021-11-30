\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
-1°
Чтв, 02
-4°
Птн, 03
ЦБ USD 74.89 -0.09 01/12
ЦБ EUR 84.82 0.34 01/12
Нал. USD 74.10 / 75.20 17:27
Нал. EUR 84.20 / 85.20 17:27
Новости
Публикации
Ирина Митрошина: «В страховании главное — не упустить время»
«Росгосстрах», старейшая страховая компания в стране, о...
Вчера 09:10
690
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
29 ноября 2021 12:36
1 454
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
4 664
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
4 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 1 декабря, с 09:00 отключат холодную воду по следующим адресам:

До 17:00 на улице 3-и Бутырки в доме № 3;

До 20:00:

  • улица Березовая, дома №№ с 2 по 12;
  • улица Братиславская, дома №№ с 1 по 11, с 2 по 12, 2 корпус 1, 3 корпус 1, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-и, 1-к, 1-л, 1-з, 1-ж, 1-н;
  • улица Гоголя, дома №№ с 1 по 37 и с корпусами, с 2 по 44 и с корпусами;
  • улица Корнилова, дома №№ с 1 по 63, с 2 по 64;
  • улица Котовского, дома №№ с 1 по 43, с 2 по 20;
  • улица Кутузова, дома №№ с 1 по 63, с 2 по 62;
  • улица Мусоргского, дома №№ с 1 по 63, с 2 по 66;
  • улица Нахимова, дома №№ с 2 по 68, с 1 по 13, 1 (школа № 57);
  • улица Толстого, дома №№ с 1 по 5, с 2 по 14, 5 (школа № 37);
  • улица Ушакова, дома №№ с 1 по 63, с 2 по 64;
  • улица Черновицкая, дома №№ с 16 по 54, с 11 по 27 и с корпусами, 23-а (школа № 64);
  • улица Чернышевского, дома №№ с 2 по 22, 7;
  • улица Щорса, дома №№ с 2 по 38, с 1 по 37 и с корпусами;
  • проезд Котовского, дома №№ с 5 по 21, 1, 1 корпус 1, 3, 4;
  • улица Островского, дома №№ 24 (школа № 19/25), 44 (школа № 33),
  • улица Стройкова, дом № 8-б (школа № 34).

Техническую воду подвезут к дому № 34 корпус 2 по улице Черновицкой.

До 21:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

  • улица Хлебная, дома №№ с 1 по 67, с 2 по 48;
  • улица Пронская, дома №№ с 1 по 47, с 2 по 104;
  • улица Никуличинская, дома №№ с 1 по 43, с 2 по 136;
  • улица Рязанская, дома №№ с 1 по 39, с 2 по 20;
  • улица 1-я Нагорная, дома №№ с 1 по 29, с 2 по 44;
  • 3-й Нефтезаводской проезд, дома №№ с 5 по 13;
  • улица Нефтезаводская, дом № 15;
  • улица 1-й Рязанский проезд, дома №№ с 1, 2, 3;
  • улица Голенчинская, дома №№ с 1 по 81, с 2 по 108;
  • улица Рязанская, дом № 22 с буквами и литерами;
  • 197 км Окружной дороги.

Также с 09:00 до 21:00 снизят подачу холодной воды по адресам:

  • поселок Телецентр;
  • улица Баженова;
  • улица Светлая;
  • улица Родниковая;
  • улица Ключевая;
  • Голенчинское шоссе;
  • Славянский проспект;
  • улица Старая Дубрава;
  • 1-й Старосадский проезд;
  • 2-й Старосадский проезд;
  • 3-й Старосадский проезд.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.