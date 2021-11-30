Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 1 декабря, с 09:00 отключат холодную воду по следующим адресам:

До 17:00 на улице 3-и Бутырки в доме № 3;

До 20:00:

улица Березовая, дома №№ с 2 по 12;

улица Братиславская, дома №№ с 1 по 11, с 2 по 12, 2 корпус 1, 3 корпус 1, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-и, 1-к, 1-л, 1-з, 1-ж, 1-н;

улица Гоголя, дома №№ с 1 по 37 и с корпусами, с 2 по 44 и с корпусами;

улица Корнилова, дома №№ с 1 по 63, с 2 по 64;

улица Котовского, дома №№ с 1 по 43, с 2 по 20;

улица Кутузова, дома №№ с 1 по 63, с 2 по 62;

улица Мусоргского, дома №№ с 1 по 63, с 2 по 66;

улица Нахимова, дома №№ с 2 по 68, с 1 по 13, 1 (школа № 57);

улица Толстого, дома №№ с 1 по 5, с 2 по 14, 5 (школа № 37);

улица Ушакова, дома №№ с 1 по 63, с 2 по 64;

улица Черновицкая, дома №№ с 16 по 54, с 11 по 27 и с корпусами, 23-а (школа № 64);

улица Чернышевского, дома №№ с 2 по 22, 7;

улица Щорса, дома №№ с 2 по 38, с 1 по 37 и с корпусами;

проезд Котовского, дома №№ с 5 по 21, 1, 1 корпус 1, 3, 4;

улица Островского, дома №№ 24 (школа № 19/25), 44 (школа № 33),

улица Стройкова, дом № 8-б (школа № 34).

Техническую воду подвезут к дому № 34 корпус 2 по улице Черновицкой.

До 21:00 холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

улица Хлебная, дома №№ с 1 по 67, с 2 по 48;

улица Пронская, дома №№ с 1 по 47, с 2 по 104;

улица Никуличинская, дома №№ с 1 по 43, с 2 по 136;

улица Рязанская, дома №№ с 1 по 39, с 2 по 20;

улица 1-я Нагорная, дома №№ с 1 по 29, с 2 по 44;

3-й Нефтезаводской проезд, дома №№ с 5 по 13;

улица Нефтезаводская, дом № 15;

улица 1-й Рязанский проезд, дома №№ с 1, 2, 3;

улица Голенчинская, дома №№ с 1 по 81, с 2 по 108;

улица Рязанская, дом № 22 с буквами и литерами;

197 км Окружной дороги.

Также с 09:00 до 21:00 снизят подачу холодной воды по адресам:

поселок Телецентр;

улица Баженова;

улица Светлая;

улица Родниковая;

улица Ключевая;

Голенчинское шоссе;

Славянский проспект;

улица Старая Дубрава;

1-й Старосадский проезд;

2-й Старосадский проезд;

3-й Старосадский проезд.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.