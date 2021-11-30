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Николай Любимов поблагодарил Грефа за списание долгов погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе
С такой просьбой к руководству Сбербанка обратился председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Во вторник, 30 ноября, губернатор Николай Любимов направил телеграмму председателю правления Сбербанка Герману Грефу. Любимов поблагодарил Грефа за решение о прощении задолженностей сотрудников ООО «Разряд» ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», погибших в результате взрыва в производственном цехе.

С такой просьбой к руководству Сбербанка обратился председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В телеграмме Николай Любимов искренне поблагодарил Грефа за принятое решение в отношении долгов погибших сотрудников.

«Для семей, которые потеряли своих близких, это большая поддержка, благородный и достойный глубокого уважения поступок. На долю людей выпало огромное горе, и наша общая задача — максимально помочь им в трудной ситуации, окружить вниманием и заботой», — отметил губернатор.

Николай Любимов отметил, что готов к дальнейшему сотрудничеству и конструктивному взаимодействию.