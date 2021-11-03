Все, находившиеся на борту разбившегося Ан-12, погибли

Все люди, которые находились на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, погибли. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
В экстренных службах уточнили, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.
Самолет принадлежал белорусской компании «Гродно», которая выполняла перевозки на российских внутренних рейсах. На борту было трое граждан республики, а также два россиянина и два украинца.
Telegram-канал «112» опубликовал список людей, которые находились на борту самолета:
- Командир воздушного судна —
Егоров А. Н.1958,
- Второй пилот —
Щучка О. В.1971,
- Бортмеханик —
Кропалев Ю. Н.,
- Штурман —
Сергеев А. Е.,
- Техник —
Карпов М. М.,
- Сопровождающие груз —
Чуприненко А. Б. и Гармоненко Д. И..
Самолет пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Связь с экипажем сорвалась, когда они сообщили о необходимости уйти на второй круг.
Возможными причинами ЧП назвали техническую неисправность или погодные условия.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Фото пресс-службы правительства Иркутской области