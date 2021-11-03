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Все, находившиеся на борту разбившегося Ан-12, погибли
В экстренных службах уточнили, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.

Все люди, которые находились на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, погибли. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В экстренных службах уточнили, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.

Самолет принадлежал белорусской компании «Гродно», которая выполняла перевозки на российских внутренних рейсах. На борту было трое граждан республики, а также два россиянина и два украинца.

Telegram-канал «112» опубликовал список людей, которые находились на борту самолета:

  • Командир воздушного судна — Егоров А. Н. 1958,
  • Второй пилот — Щучка О. В. 1971,
  • Бортмеханик — Кропалев Ю. Н.,
  • Штурман — Сергеев А. Е.,
  • Техник — Карпов М. М.,
  • Сопровождающие груз — Чуприненко А. Б. и Гармоненко Д. И..

Самолет пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Связь с экипажем сорвалась, когда они сообщили о необходимости уйти на второй круг.

Возможными причинами ЧП назвали техническую неисправность или погодные условия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области