Все, находившиеся на борту разбившегося Ан-12, погибли

В экстренных службах уточнили, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.

Все люди, которые находились на борту Ан-12, разбившегося под Иркутском, погибли. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

В экстренных службах уточнили, что на месте ЧП нашли тела шести погибших и останки седьмого.

Самолет принадлежал белорусской компании «Гродно», которая выполняла перевозки на российских внутренних рейсах. На борту было трое граждан республики, а также два россиянина и два украинца.

Telegram-канал «112» опубликовал список людей, которые находились на борту самолета:

Командир воздушного судна — Егоров А. Н. 1958,

1958, Второй пилот — Щучка О. В. 1971,

1971, Бортмеханик — Кропалев Ю. Н. ,

, Штурман — Сергеев А. Е. ,

, Техник — Карпов М. М. ,

, Сопровождающие груз — Чуприненко А. Б. и Гармоненко Д. И. .

Самолет пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Связь с экипажем сорвалась, когда они сообщили о необходимости уйти на второй круг.

Возможными причинами ЧП назвали техническую неисправность или погодные условия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области