В Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение
Ночью и утром во вторник, 30 ноября, на территории Рязанской области ухудшится погода.
В Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение. Об этом
Ночью и утром во вторник, 30 ноября, на территории Рязанской области ухудшится погода. Ожидается дождь, местами сильный, ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.
Днем во вторник, 30 ноября, сохранится сильный ветер и осадки: дождь, снег, мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, понижение температуры до минусовой, гололед и гололедица.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101,