В Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение

Ночью и утром во вторник, 30 ноября, на территории Рязанской области ухудшится погода.

В Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение. Об этом сообщили на сайте регионального управления МЧС.

Ночью и утром во вторник, 30 ноября, на территории Рязанской области ухудшится погода. Ожидается дождь, местами сильный, ветер усилится до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.

Днем во вторник, 30 ноября, сохранится сильный ветер и осадки: дождь, снег, мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега, понижение температуры до минусовой, гололед и гололедица.