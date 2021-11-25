В Рязани в новогодние праздники пройдет фестиваль ледовых скульптур

Отмечается, что в нем поучаствуют скульпторы ледовых и снежных фигур «с мировым именем».

В Рязани впервые пройдет фестиваль ледовых скульптур. Об этом пишет сайт мэрии.

О мероприятии стало известно на рабочем совещании по подготовке новогодних мероприятий и оформлению локаций в управлении культуры. Оно прошло в среду, 24 ноября.

Отмечается, что в фестивале поучаствуют скульпторы ледовых и снежных фигур «с мировым именем». Подробную информацию озвучат позднее.

«Изготовление больших ледовых скульптур высотой до 3,5 м — технологически и художественно сложный процесс. Оргкомитет фестиваля продолжает подготовку. Мы рады, что удостоены чести видеть воочию работы известных мастеров, сам процесс изготовления, и дарить эту красоту рязанцам», — отметила глава управления культуры Евгения Власова.

Также специалисты продолжат работу над интерактивными картами «Рязань. Новогодняя карта. Прогулки» (катки, лыжные трассы, елки) и «Рязань. Новогодняя карта. Мероприятия» (событийная программа).

Отдельно чиновники обсудили проект «Новогоднее уличное телевидение» — он был запущен год назад. Так, в ЦПКиО, Лесопарке и Лыбедском булваре установят несколько мультимедийных экранов. В новогодние праздники с 12:00 до 22:00 на них покажут развлекательно-познавательные программы и рубрики «Забавные новости», «Говорит Рязанец», «Новогодний диалог», «Мастерская Деда Мороза», квест «Вам вопрос», поздравления от известных горожан, отрывки новогодних фильмов и мультиков, музыкальные номера и другие. Помимо этого, инфоблоки и анонсы будут транслировать по всей сети уличных экранов в районах Рязани, а также на экранах торговых центров.

В качестве главного новогоднего персонажа избрали Забаву Путятишну. Ее резиденция расположится в музее сказок «Забава».

Также рязанцы смогут поучаствовать в новогоднем фотоконкурсе. Юные горожане уже начали присылать работы на конкурс лучшей новогодней игрушки.

Отмечается, что при подготовке и проведении мероприятий будут учтены действующие ограничения.