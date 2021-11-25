В Рязани проверили маски у пассажиров общественного транспорта
Специалисты побеседовали с 67 гражданами.
В Рязани проверили маски у пассажиров в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Рейд прошел в четверг, 25 ноября. Специалисты напомнили пассажирам о необходимости ношения масок в общественном транспорте.
Инспекторы побеседовали с 67 гражданами. Они проверили наличие средств индивидуальной защиты в салонах автобусов, троллейбусов, а также в местах массового скопления.
Рейды проводятся регулярно.