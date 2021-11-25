Два рязанских участка перевели в зону лесопарков

Речь идет о территориях в Храпово и Бутырках.

В четверг, 25 ноября, на заседании гордумы депутаты утвердили перевод двух участков в зону лесопарков. Речь идет о территориях в Храпово и Бутырках.

Участок площадью десять гектаров в Бутырках с зелеными насаждениями ранее относился к зонам общественно-коммерческого назначения, спортивных комплексов и сооружений.

В Храпово три участка площадью 1,2 гектара заняты многолетними деревьями и внесены в лесопарковый зеленый пояс.