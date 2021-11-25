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Депутаты рязанской гордумы лишили себя полномочий согласовывать заместителей мэра
Ранее прокуратура признала положение незаконным.

В четверг, 25 ноября, на заседании гордумы депутаты отменили положение, наделяющее орган правом согласования кандидатур заместителей главы администрации города.

Ранее прокуратура сочла пункт незаконным, поскольку это не допускал ФЗ в перечне полномочий муниципальных представительных органов.

Соответствующее положение действовало с 2006 года.

За данное решение проголосовал 21 депутат. Против — 0. От голосования воздержались 18 депутатов.