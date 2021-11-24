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В Рязани анонсировали и обсудили подготовку специалистов внешнеэкономической деятельности
В среду, 24 ноября, в Рязани прошел форум «Время эффективных решений. Экспортный форсаж».

В среду, 24 ноября, в Рязани прошел форум «Время эффективных решений. Экспортный форсаж».

На пленарном заседании обсудили подготовку квалифицированных кадров на региональном уровне в области внешнеэкономической деятельности. Присутствующим анонсировали многоуровневую систему подготовки специалистов. Планируется, что она поможет увеличить региональные объемы экспорта за счет повышения компетенций кадров.

Организаторами встречи стали правительство Рязанской области, рязанский центр экспорта и «Агентство развития производственных систем и компетенций».

На форум съехались представители органов власти, руководители предприятий, вузов, студенты. В нашем регионе эту работу ведут Рязанский радиотехнический университет и филиал Московского университета имени Витте.

«Экспортные показатели Рязанской области с каждым годом растут, поэтому все более актуальным становится обучение компетентных кадров, которые могут вывести внешнеэкономические связи нашего региона на новый уровень», — заявил губернатор Николай Любимов в интервью журналистам.

Достижению этой цели способствует реализация программы обучения «Экспортный форсаж», третий этап которой стартует в декабре. Кроме того, как отметил губернатор, будут предприняты реальные усилия по увеличению присутствия рязанских компаний на международных рынках.

«На будущий год мы уже запланировали семь бизнес миссий в другие страны и открытие четырех новых шоурумов», — сообщил глава региона в ходе пленарного заседания.

По словам губернатора, уже в следующем году откроется первый региональный маркетплейс, который позволит партнерам из других стран быстрее находить необходимую им рязанскую продукцию.

В заключительной части форума интерактивный мастер-класс провел бизнес-тренер из Франции Франк Виншон. Он специализируется по продвижению известных мировых брендов на перспективные рынки.

Представители рязанских компаний с помощью эксперта смогли протестировать оптимальность своих маркетинговых решений.