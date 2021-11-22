Тело пропавшего рыбновца нашли в водоеме
Тело мужчины нашли прохожие в водоеме на улице Куйбышева. На место выехали следователи.
Тело 62-летнего мужчины, пропавшего в Рыбновском районе, нашли в водоеме. Об этом РЗН. инфо сообщила следователь Рязанского МСО Ирина Гуреева.
Тело мужчины нашли прохожие в водоеме на улице Куйбышева. На место выехали следователи. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.
Назначены экспертизы для выяснения причин гибели.
Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.
Подробности уточняются.
Напомним, Евгения Загадаева искали с 17 ноября. Его нашли мертвым 22 ноября.