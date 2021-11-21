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Противники QR-кодов устроили конфликт с охраной ТРЦ «Премьер»
Противники введения куар-кодов устроили конфликт при входе в рязанский ТРЦ «Премьер». Видео опубликовано в Instagram.

Противники введения куар-кодов устроили конфликт при входе в рязанский ТРЦ «Премьер». Видео опубликовано в Instagram.

Девушка и мужчина отказались предъявить коды и пытались проникнуть внутрь торгового центра. Охранникам пришлось их вывести.

По мнению противников куар-кодов, меры ограничивают свободу передвижения и вносят сегрегацию.

«Уважаемые охранники, нам правда жаль, что вам приходится с нами бодаться. Мы правда видим, что вы устали, что вы хорошие люди. Но мы не сдадимся. И кстати это вы выбрали свою работу. Жаль, что приходится так работать… Если мы сейчас это не пресечем, то просто привыкнем!» — сообщает автор поста.