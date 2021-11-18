В Рязани подростки ограбили пьяного мужчину

19-летний и 14-летний злоумышленники украли у потерпевшего мобильник и деньги.

В Рязани подростки ограбили пьяного мужчину. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Известно, что подростки 19 и 14 лет из Рыбного. Они увидели идущего по улице пьяного мужчину, несколько раз ударили его по шее и спине, после чего украли мобильный телефон и деньги. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.

На злоумышленников завели уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.